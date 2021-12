Il Marsiglia conquista il secondo posto in classifica grazie ad un ex Fiorentina: “Gerson il lampo d’argento”

Ve lo ricordate Gerson? L’ex centrocampista della Fiorentina in viola non ha certo lasciato ottimi ricordi, ma la scorsa estate il Marsiglia lo ha strappato al Flamengo per ben 25 milioni di euro. Il brasiliano si è reso protagonista ieri nella vittoria del club transalpino contro il Nantes, tant’è che stamani in prima pagina L’Equipe ha intitolato: “Gerson il lampo d’argento” titola.

Il quotidiano francese elogia l’ex centrocampista della Fiorentina che, grazie al gol vittoria che è risultato decisivo per lo 0 a 1 finale, permettendo al Marsiglia di salire sul secondo posto in classifica alle spalle della capolista PSG, con i parigini che vantano addirittura dodici punti di vantaggio proprio sul club di Lirola e compagni.