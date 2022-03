Il Marsiglia deve rimpiazzare un centrocampista in partenza: in estate ci riproverà per Pulgar

Secondo quanto riportato dal portale francese hommedumatch.fr, in estate in Marsiglia ci riproverà per il centrocampista della Fiorentina in prestito al Galatasaray Erick Pulgar. Il club francese deve rimpiazzare il prossimo partente Boubacar Kamara, centrocampista nel mirino del Borussia Dortmund.

Il Marsiglia ci aveva già provato per il cileno a gennaio, ingaggiando la sfida a due poi vinta dai turchi con un prestito secco fino a giugno. Alla scadenza del prestito Pulgar tornerà a Firenze, per poi decidere insieme alla società viola il suo futuro. Intanto in Francia sembrano essere sicuri: qualcuno che busserà alla porta ci sarà.