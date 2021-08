Il Marsiglia intanto ha proprio virato sull’alter ego di Lirola ma il Valencia per ora resiste

Sembrava una formalità il ritorno di Pol Lirola in Francia e invece ad oggi la Fiorentina continua ad avere nello spagnolo il suo terzino destro: il Marsiglia per altro sembra aver davvero virato con decisione altrove e nello specifico su Daniel Wass, esterno del Valencia. Secondo Cadena Ser infatti, il presidente Longoria avrebbe alzato l’offerta ad 1,5 milioni di euro per il danese, che ha già comunicato la sua volontà di andare in Ligue 1: per il momento il club spagnolo resiste ma le intenzioni del Marsiglia sembrano veramente proiettate lontano da Lirola.