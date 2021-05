Il Marsiglia prova a inserire anche una contropartita tecnica nell’affare per Lirola, la Fiorentina…

Il Marsiglia non vuole lasciarsi scappare Pol Lirola, terzino in prestito dalla Fiorentina. I 12 milioni che servono per riscattarlo sono una cifra troppo alta per il club francese che vorrebbe ottenere uno sconto dalla società gigliata. In questi giorni, secondo quanto riportato da jeunesfooteux.com il Marsiglia avrebbe proposto al club di Commisso come contropartita tecnica nell’affare Kevin Strootman, centrocampista attualmente in prestito al Genoa. La Fiorentina dovrà valutare la proposta insieme a Gattuso. Difficile pensare che il club viola rinunci a parte dei soldi del riscatto di Lirola in vista anche della prossima finestra di mercato.