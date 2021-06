Il Marsiglia rilancia per Lirola, ma l’opzione per il riscatto è scaduta. La Fiorentina fa muro, ma il giocatore…

Il Marsiglia rilancia: offerta da 12 milioni per Lirola, stessa cifra concordata con la società viola per il riscatto del terzino spagnolo. L’opzione però era valida fino a fine maggio e ora il club francese non ha la prelazione sul giocatore. Per questo la Fiorentina al momento fa muro, facendo sapere di voler puntare sul giocatore. Da parte sua però Lirola vuole tornare in Francia. A riportarlo è tuttomercatoweb.com