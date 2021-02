Il Marsiglia torna alla vittoria in Ligue 1. Assenti Lirola e Milik perché… non tesserati!

La partita valevole per l’undicesima giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Nizza si sarebbe dovuta disputare a metà novembre. La squadra ospite però contava ben 10 positivi al Covid-19 e la gara è stata dunque rinviata a ieri sera. Dopo un digiuno dalla vittorie che in campionato durava addirittura dal 6 gennaio, la squadra di Pol Lirola e Arkadiusz Milik ha battuto per 3-2 il Nizza grazie alla doppietta di Khaoui e il gol di Gonzalez.

L’ex Fiorentina e l’ex Napoli però non sono potuti essere della partita, visto che si trattava di una partita da recuperare e dunque considerati ancora “non tesserati” con il Marsiglia. Entrambi infatti, insieme all’altro neoacquisto di gennaio Ntcham non erano stati convocati.