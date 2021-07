Il Marsiglia vuole chiudere il discorso Lirola: domani l’offerta definitiva alla Fiorentina con un piccolo contributo aggiuntivo

Nuovo aggiornamento sul caso Lirola. Come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani il Marsiglia avanzerà un’altra offerta alla Fiorentina per far tornare il terzino spagnolo a titolo definitivo. Commisso chiedeva 13 milioni, mentre i francesi erano arrivati a 12.

L’intenzione però è di non indugiare oltre e di chiudere per il prezzo del cartellino. Dopodichè si penserà alla solidariety payment, un premio del 5% da dare ai club che hanno formato Lirola in questi anni. Tra essi anche la Fiorentina, che si aspetta di ricevere tale contributo.