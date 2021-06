Il matrimonio Italiano-Fiorentina adesso è solo questione di tempo, l’allenatore la considera l’occasione della vita

Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana il matrimonio tra Fiorentina e Vincenzo Italiano è solo una questione di tempo. L’allenatore dello Spezia la considera l’occasione della vita per la sua carriera da tecnico e con lo Spezia è stato fin da subito chiaro. Con lui a Firenze dovrebbe arrivare anche il suo vice Daniel Niccolini, figlio del dirigente viola Maurizio, e il suo staff di otto persone. Usiamo il condizionale perché proprio questo potrebbe essere l’ultimo ostacolo per la trattativa, visto che lo Spezia sembra fare ostruzionismo sulla decisione riguardante lo staff. La firma dell’allenatore è comunque attesa in settimana.