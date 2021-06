Il meeting di Gattuso con Barone e Pradè: Prosegue la trattativa per Sergio Oliveira

Nella giornata di ieri Gennaro Gattuso ha parlato con Pradè e Barone: dalle situazioni più delicate da gestire, come quella di Callejon (il suo procuratore, Alessandro Moggi, è stato dentro al centro sportivo per almeno due ore). Come scrive La Nazione, alcune operazioni di mercato si stanno sviluppando in questi giorni. La trattativa con il Porto per Sergio Oliveira, prosegue e le parti non sarebbero poi così distanti, considerato che il club luisitano potrebbe dare il via libera all’operazione aggiungendo al pacchetto di milioni sul piatto altri 5 per arrivare ai 20 che farebbero crollare le resistenze dei portoghesi.