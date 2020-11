Il meglio del 10

Ogni volta che è rimasto il campo per 90 minuti, Gaetano Castrovilli ha portato solo beneficio alla Fiorentina, a differenza di quando è stato sostituito. In questi giorni il giocatore ha avuto modo di lavorare a lungo con Cesare Prandelli (una decina di giorni) vista la mancata partenza con la sua Nazionale. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, il tecnico intende sfruttare al meglio le qualità del gioiello viola e schierare il ragazzo in un 4-2-3-1. Castrovilli può così utilizzare tutte le proprie doti di mediano nell’impostazione del gioco, senza compiti difensivi e invitandolo a privilegiando la manovra d’attacco.

