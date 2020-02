Il mercato accantonato. La nuova parola d’ordine in casa Fiorentina

Se fino a pochi giorni fa l’attenzione dentro alla Fiorentina era quasi ed esclusivamente incentrata sul mercato, d’ora in avanti la priorità sarà un’altra: le vicende di campo, la gestione della squadra. Le nuove parole d’ordine sono “compattarsi e ripartire”. Il tutto per cercare di arrivare il prima possibile a quota 40 quella che garantisce solitamente la salvezza, per poi cominciare a programmare con calma e tranquillità la prossima stagione. Il clima all’interno della squadra resta comunque buono: le battute d’arresto contro Inter (Coppa Italia), Juventus e Atalanta (campionato) non hanno trasformato di certo la Fiorentina in una polveriera.