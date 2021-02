Il mercato degli ‘aggiustamenti’: Una scommessa da cinque milioni di euro e l’unico contento è Prandelli. Tutto rimandato all’estate

Non ci sono stati botti, non ci sono stati colpi, sono stati fatti quelli che in gergo tecnico vengono definiti come ‘aggiustamenti’. Così, con poche parole, potremmo definire l’ultimo mercato della Fiorentina.

Tutto alla fine è ruotato intorno a Kokorin. E’ lui l’unico, vero, acquisto di questo gennaio; i tifosi si sono sbizzarriti sui social nei suoi confronti, del resto ha un curriculum di ‘bischerate’ fatte fuori dal campo, davvero notevoli. Ora invece vogliamo vedere con i nostri occhi quello che è capace di fare sul campo. Non avesse 29 anni e non fosse quindi nel pieno della sua maturità calcistica, potremmo definirlo come una scommessa da 5 milioni di euro.

Il resto? Poco o niente. Rosati completa la rosa dei portieri dopo che Brancolini ha deciso in pratica di staccarsi dalla Fiorentina e Malcuit prende il posto di Lirola.

Forse l’unico veramente contento di questa sessione di mercato è stato Prandelli. Può sembrare un controsenso, ma in realtà è così, perché sono andati via quasi tutti gli scontenti che ha trovato nello spogliatoio. E in questo la società ha saputo accontentarlo avendo ceduto Saponara, Duncan e lo stesso Lirola del quale abbiamo già parlato, e avendo interrotto il prestito di Cutrone, poi finito al Valencia.

TUTTO RIMANDATO – Restano, ahinoi, questioni insolute ancora una volta. Su tutte ovviamente quella mancanza di un centrocampista tattico che pure servirebbe come il pane a questa squadra. Per tutto questo si rimanda ancora, all’estate, quando ci saranno più certezze sull’allenatore del futuro e su che tipo di progetto si ha in mente per questa Fiorentina. Per il momento si naviga a vista con la speranza che le acque siano più tranquille da qui alla fine del campionato.