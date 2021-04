Il mercato dei top player comincia a muoversi: nuova avventura in Francia per l’ex Fiorentina Salah?

Il prossimo sarà una sessione di mercato all’insegna dei grandi nomi: da Messi a Aguero, passando per… Salah. L’ex Fiorentina infatti sembra essere tra le priorità del PSG per sostituire un altro possibile top player che potrebbe lasciare Parigi in estate: Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato dal sito francese Telefoot Leonardo avrebbe già preso i contatti con il Liverpool per quello che potrebbe essere uno dei tanti colpi di scena del prossimo mercato estivo.