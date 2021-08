Il mercato ‘déjà-vu’ della Fiorentina. Dopo le valutazioni adesso è il tempo delle decisioni

Con luglio ormai alle spalle, la stagione della Fiorentina va diretta verso un nuovo inizio. Di nuovo a dir la verità non c’è molto, visto che il mercato fin qui non ha registrato la fantomatica ‘rivoluzione’ che in tanti si aspettavano. Un calciomercato che stenta a decollare, quello viola cosi come quello dell’intero panorama europeo, messo sotto scacco dagli effetti della pandemia.

L’errore da non ripetere è quello commesso lo scorso anno, con Chiesa che svestì la casacca viola al fotofinish, rimpiazzato da un Callejon che in fin dei conti non ha rispettato le aspettative sul suo conto. L’ex 25 viola aveva ormai da tempo le valigie in mano, pronto a partire verso Torino, ma la trattativa con la Juventus si concretizzò solo l’ultimo giorno di mercato. Quest’anno i partenti prescelti sembrano essere addirittura due, nel medesimo ruolo per giunta. Ovviamente stiamo parlando di Pezzella e Milenkovic, che coi loro tentennamenti tengono di fatto sotto scacco gran parte del calciomercato guidato da Pradè. Trattative in uscita dunque da monitorare con attenzione, per far sì che chi prenderà il posto dei partenti non li faccia rimpiangere affatto.

C’è poi chi invece deve ancora tornare a Firenze, ovvero i nazionali che in questi giorni si aggregheranno al gruppo squadra. L’altro déjà-vu riguarda Pulgar, il regista che in riva all’Arno non ha mai convinto appieno. Già la scorsa estate si rincorrevano innumerevoli voci di mercato su chi potesse sostituirlo in cabina di regia, ma alla fine il cileno ha guidato il centrocampo viola per gran parte della stagione, alternandosi ad un Amrabat che spesso è apparso un pesce fuor d’acqua in quella posizione. La sensazione è che il copione possa ripetersi anche quest’anno, e in questo senso sarà decisivo il colloquio tra mister Italiano e il giocatore.

Moena è ormai tempo passato, periodo in cui Italiano si sarà sicuramente schiarito le idee. Adesso serve il coraggio di prendere delle decisioni. Mister e dirigenza, di comune accordo, dovranno capire su chi puntare per la rinascita di questa nuova Fiorentina. Il mercato servirà a colmare i vuoti lasciati da chi non ha più niente da dire per questa maglia e per questa città. Il tempo delle decisioni è ora.