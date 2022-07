Il mercato della Fiorentina corre in difesa. I movimenti in attesa della decisione principale

Le decisione principale la deve prendere Milenkovic: resta alla Fiorentina o se ne va? Ma il mercato viola non è immobile e, proprio nell’attesa di questa decisione, la società si muove per poter intervenire e, all’occorrenza, tappare la falla.

I nomi per la sua sostituzione? Schuurs (Ajax) è senza dubbio il centrale che renderebbe meno in salita l’addio del serbo. Il giocatore è sul mercato e la concorrenza che c’è in Italia non sembra imbattibile.

Si va in Francia con Faes del Reims che è finito sul taccuino degli uomini mercato della Fiorentina e il primo prezzo sembra appetibile: 7 milioni. Anche in questo caso, la società viola dovrà mettere a preventivo l’acquisto immediato e a titolo definitivo.

Infine per La Nazione ci sono in corsa anche Cistana del Brescia ed è vietato dimenticarsi di Kumbulla della Roma.