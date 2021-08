Il mercato della Fiorentina deve prendere ancora una forma. Le due operazioni più vicine alla conclusione

Siamo all’11 di agosto, ma il mercato della Fiorentina deve prendere ancora una forma ben precisa (arrivi di Gonzalez e Maleh a parte).

Le operazioni più vicine alla conclusione sono due: il passaggio di Milenkovic al West Ham (ogni giorno può essere quello giusto) e il ritorno a Firenze di Nastasic.

Per il primo siamo ai dettagli, non appena ci sarà l’ok della Fiorentina alla formula di pagamento dei soldi che arriveranno dall’Inghilterra, si passerà alla fase successiva: autorizzazione ai contatti diretti club giocatore e visite mediche.

Per il secondo invece l’accordo non è in discussione, anche perché la volontà del calciatore è chiara e l’intesa tra il suo entourage e il club viola è totale.