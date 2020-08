Il mercato della pazienza: la Fiorentina alla ricerca della sessione “perfetta”

Ma chi s’è comprato? E’ questo il leitmotiv degli ultimi giorni agostani per i tifosi della Fiorentina. Mentre la squadra lavora già al Centro Sportivo, agli ordini di Mister Beppe Iachini, gli uomini di mercato viola stanno costruendo la squadra del domani.

Daniele Pradè e Joe Barone, infatti, una volta dato il benvenuto a Sofyan Amrabat si sono messi alla ricerca degli ormai famosi tre acquisti. I nomi sul piatto sono tanti e, anche se al momento sembrerebbe tutto fermo, la dirigenza viola continua a lavorare. La Fiorentina di quest’anno non è da rifondare da capo e, proprio per questo, gli acquisti stanno tardando ad arrivare.

Il duo di mercato si trova in una mano una grande lista di giocatori da cedere e nell’altra una lista infuocata di possibili acquisti. La stagione 2020/21 dovrà essere condizionata da un mercato perfetto perchè a questa squadra non serve la quantità, bensì la qualità.

Serve calma e gesso, nonostante la voglia di vedere giocatori nuovi sia tanta. Un po’ perchè i nomi accostati alla Fiorentina, da Thiago Silva a Gonzalo Higuain passando per Piatek o Torreira, fanno sognare tutti. Un po’ anche perchè dopo questa stagione, c’è voglia di vedere la Fiorentina che sarà.

Ma serve pazienza, tanta. Il duo Pradè/Barone è al lavoro e saprà come investire al meglio i soldi messi nel portafoglio dal Presidente Rocco Commisso e per far sì che tutto quadri dovrà agire bene sia in entrata che in uscita. Serve un’ulteriore sfoltimento della rosa con due grossi colpi tra attacco e regia. Sicuramente, pur non sapendo chi arriverà, sarà una Fiorentina ambiziosa.