Il mercato di gennaio si avvicina e per Cutrone spunta un’opzione di prestito in un club di Serie A

Patrick Cutrone potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio. Sull’attaccante ex Milan, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbe messo gli occhi il Bologna, che cerca una prima punta di peso, soprattutto dopo l’infortunio di Santander, che sarà costretto ai box per almeno quattro mesi.

Con il modo di giocare di Sinisa Mihajlovic, dunque, il centravanti potrebbe vedere esaltare le proprie caratteristiche, soprattutto con calciatori come Barrow, Orsolini e Palacio alle sue spalle. Non è escluso dunque che il Bologna si faccia sotto per l’attaccante dell’Under21. Le due società ne avevano parlato già questa estate ma non si era trovato un accordo. I viola, in vista di gennaio, avrebbero aperto alla possibilità di cedere il proprio attaccante in prestito con diritto di riscatto. Non è escluso inoltre un possibile scambio di prestiti con Sansone, finito ai margini della rosa di Mihajlovic.