Il mercato in stallo e una grande opportunità per gli outsider

Il mercato della Fiorentina è in fase di stallo e così la formazione viola si trova ad affrontare l’Espanyol (partita in programma sabato prossimo) in versione ancora incompleta.

Questa amichevole rappresenta una grande opportunità per quelli che non hanno niente da perdere, per i cosiddetti outsider, tipo giovani o giovanissimi che abbiamo visto in azione durante il ritiro di Moena. A partire da Bianco, passando per Agostinelli, o Dalle Mura in difesa.

Si ritaglierà il proprio spazio in campo anche il centrocampista Maleh, che è uno dei pochi volti nuovi approdati alla corte viola: preso a gennaio scorso, ha chiuso il suo campionato di B con il Venezia, prima di cambiare totalmente aria.