Il mercato porta via al Napoli una pedina importante a centrocampo. Fabian Ruiz partirà domani, ecco dove

Tra poche ore, la Fiorentina ospiterà il Napoli allo Stadio Artemio Franchi per la terza giornata di Serie A TIM. Gli azzurri vengono da due partite strepitose, con nove gol fatti e tanta fiducia accumulata. L’entusiasmo è alle stelle, nonostante una perdita di valore a centrocampo.

Come riportato da La Repubblica, domani sarà il giorno dell’addio definitivo di Fabian Ruiz, che lascerà Napoli dopo quattro stagioni. Lo spagnolo non era mai stato convocato in questo inizio di stagione e non siederà in panchina neanche oggi. La sua destinazione si chiama PSG, che ha messo sul piatto un totale di 25 milioni di € per aggiudicarsi il centrocampista.