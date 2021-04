Il mese decisivo anche per Lafont: il Nantes ha una deadline ma la Fiorentina pensa al suo incasso

Sarà quello di aprile un mese già decisivo per le sorti di Alban Lafont, che ormai in chiave viola ha una rilevanza quasi unicamente legata al prezzo del riscatto che dovrà esercitare il Nantes. L’Equipe ha fatto il punto, sottolineando come il 30 aprile sarà la deadline per la concretizzazione dell’acquisto da parte del club francese, per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. A strettissimo giro di posta, 48 ore, la chance per la Fiorentina per effettuare un controriscatto che però non è nei piani. A prescindere dalla rivendita maggiorata che poi potrà andare in scena dopo, alla società viola interessa la sua parte di incasso che stavolta, a differenza del caso Rebic, non dovrebbe essere soggetta a sorprese.