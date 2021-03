Il messaggio degli ultras per dare una scossa. Per la Fiorentina è obbligatorio vincere

Brutta classifica e brutto clima, scrive oggi La Nazione, e come dargli torto. Il giornale fiorentino fa il punto su quanto successo ieri davanti al centro sportivo della Fiorentina. La tregua virtuale con i tifosi assenti si è trasformata in una presenza rumorosa, con una vera e propria contestazione durante l’allenamento di rifinitura della squadra viola. Lancio di petardi con allegato striscione minaccioso: primi, pesanti segnali di amarezza sotto la gestione Commisso.

Il messaggio degli ultras è stato chiaro. Basterà per dare una scossa ad un gruppo così fragile soprattutto sul piano mentale? Arginerà questa protesta i limiti di concentrazione mostrati a livello individuale (otto punti persi per disattenzioni negli ultimi minuti), oppure dentro lo spogliatoio i problemi sono più profondi? Il sospetto è che la risposta giusta sia la seconda, ma per ora bisogna navigare a vista e l’unica medicina ha un nome, i tre punti, anche se il problema non sarebbe totalmente risolto, ma rinviato. Dopo la vittoria contro lo Spezia in molti pensavano che il peggio fosse passato, ma in una settimana quei 10 punti sulla zona retrocessione sono diventati appena 5. Troppo pochi per stare tranquilli.