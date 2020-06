Il messaggio di Castrovilli ai tifosi: “Dispiaciuto dalla vostra assenza, ma giocheremo anche per voi” VIDEO

A poche ore dal calcio d’inizio di Fiorentina-Brescia, la società viola ha pubblicato sui propri canali social un video in cui Gaetano Castrovilli si rivolge ai tifosi: “So che non potete esserci e mi dispiace perché ci mancherete. Ma scenderemo in campo anche per voi. Forza Viola!”. La gara di questa sera, così come tutte le altre fino alla fine del campionato, si disputeranno a porte chiuse. Ecco il post pubblicato dalla Fiorentina:

