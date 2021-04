Il messaggio di Commisso alla squadra: “L’uovo più dolce da confezionare a Genova”. Fissato il ritorno a Firenze

Anche se si trova dall’altra parte dell’Atlantico, Rocco Commisso riesce sempre a trasmettere la propria vicinanza alla Fiorentina. Soprattutto in un momento particolare come questo, alla vigilia del secondo esordio di Beppe Iachini sulla panchina viola. In una partita delicata come quella di Marassi contro il Genoa, che la Viola proprio non può permettersi di sbagliare.

Nella giornata di ieri, il presidente ha chiamato la squadra al termine dell’allenamento. Diversi i concetti ribaditi dal tycoon italo-americano ai giocatori: è stata ribadita la vicinanza di Commisso e Barone, sottolineando come per la proprietà, la Fiorentina deve essere considerata una famiglia dai calciatori e dallo staff tecnico. Inoltre, ha ricordato ai giocatori che non saranno ammessi errori nelle prossime partite: l’obiettivo della salvezza deve essere raggiunto ad ogni costo.

Il presidente viola ha fatto gli auguri ai giocatori, nella speranza che l’uovo più dolce venga confezionato proprio a Marassi contro il Genoa di Ballardini. Last but not least, Rocco tornerà a Firenze dopo Pasqua: tante le tematiche da affrontare e sbrigliare, tra cui quella dell’allenatore del futuro.