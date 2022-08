Il messaggio di Italiano: la qualità ha sostituito la qualità ma la Fiorentina non ha valore aggiunto

L’eterno dibattito tra i super entusiasti del “siamo più forti dell’anno scorso” e i pessimisti del “ci siamo indeboliti” è stato di fatto neutralizzato da Vincenzo Italiano che ieri ha banalmente considerato come, dal punto di vista numerico, la Fiorentina non abbia niente in più dello scorso anno al momento. Niente valore aggiunto dunque, tranne che per un anno di lavoro alle spalle che però con le rinunce a diversi titolari vede un po’ neutralizzato il suo effetto.

E’ stato un po’ questo il messaggio del tecnico alla società, sottolineato da La Nazione: niente frecciatine o tensioni ma una considerazione anche fin troppo banale e che se non altro chiarisce come allo stato attuale sia difficile pretendere chissà quali miglioramenti o i grandi slanci di cieca euforia che vanno tanto di moda d’estate.