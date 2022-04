Il messaggio di Nardella a Castrovilli: “Tutta Firenze è con te. Ti aspettiamo in campo più forte che mai”

Tramite il proprio profilo Instagram, il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto augurare una pronta guarigione a Gaetano Castrovilli dopo il comunicato emesso dalla Fiorentina nel primo pomeriggio.

“Caro Gaetano, tutta Firenze è con te. In bocca al lupo, aspettiamo con ansia il giorno in cui ti riprenderai e tornerai in campo più forte che mai. Ti abbracciamo e ti vogliamo bene. Forza Gaetano!”, queste le parole usate da Nardella.

Il centrocampista della Fiorentina ha ricondiviso la storia del primo cittadino di Firenze: “Grazie Sindaco e grazie a tutta la città. Tornerò presto”.