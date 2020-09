Il messaggio forte di Dragowski tra social e rigori parati: il suo cuore è sempre più viola

Si è parlato tanto di Bartlomiej Dragowski durante l’estate. Malumori, interessamenti dall’estero, la sua voglia di provare nuove esperienze… niente di vero. Se da una parte il procuratore del polacco non ha mai escluso l’ipotesi di una partenza, dall’altra c’è la ferma volontà del ragazzo di rimanere a Firenze. Ed è questo che conta. Anche perché Dragowski è abbastanza intelligente da capire quanto sia importante per lui aver trovato una stabilità, dopo anni di panchine scaldate. La Fiorentina sta bene con lui, e lui sta bene con la Fiorentina. Come testimonia il suo ultimo post su Instagram: tre cuori viola sotto alla foto che lo ritrae in completo fosforescente, in campo contro la Reggiana (amichevole che lo ha visto protagonista con un rigore parato). Poche parole, anzi nessuna. Ma abbastanza per lanciare un chiaro messaggio: Dragowski a Firenze è felice, e la maglia viola vuole tenersela stretta.

Visualizza questo post su Instagram 💜💜💜 Un post condiviso da Bartłomiej Drągowski (@bdragowski) in data: 13 Set 2020 alle ore 8:03 PDT