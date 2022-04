Il messaggio social di Castrovilli: “La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci”

Pochi minuti fa la Fiorentina ha fornito un aggiornamento (LEGGI QUI) sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, uscito in barella nel secondo tempo della partita contro il Venezia. Non sono arrivato buone notizie per il centrocampista pugliese, che verosimilmente potrà tornare in campo soltanto nel 2023.

Una mazzata che arriva nel momento migliore di Castrovilli, che dopo una prima parte di stagione negativa stava tornando su ottimi livelli. Il numero dieci della Fiorentina ha condiviso su Instagram una storia con la seguente frase: “La vita è il 10% ciò che ti accade e per il 90% come tu reagisci”. Nonostante la tristezza e il dolore per l’infortunio, Castro ha già le idee chiare sul lungo percorso che dovrà intraprendere ed è deciso a reagire per tornare in campo il prima possibile.