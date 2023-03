‘Il miglior attacco dell’intera competizione’: la Fiorentina guarda tutti dall’alto verso il basso in Europa

Con il problema del gol che è stato risolto nelle ultime uscite, la Fiorentina si è ripresa prestazioni e soprattutto punti, togliendosi diverse soddisfazioni anche in Europa. C’è un dato che certifica l’ottimo stato di forma della banda di Italiano e che la vede fra le migliori formazioni di tutta la Conference League.

I viola, con ben 26 gol realizzati in 12 partite (con una media quindi superiore alle due reti a gara), sono i più prolifici di tutta la Conference, superando anche formazioni come West Ham e Basilea. In terza posizione, in questa speciale classifica, si posiziona il prossimo avversario della Fiorentina: con 18 reti all’attivo il Lech Poznan può vantare anche un discreto attacco, oltre ad un’ottima difesa. Di seguito i dati, forniti dalla Uefa, che incoronano i Viola come “il miglior attacco della competizione“: