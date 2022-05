Il miglior finale di stagione per la Fiorentina e una festa che i tifosi non volevano finisse più

Il Corriere dello Sport di oggi spiega come non poteva esserci un finale migliore di stagione per la Fiorentina, che ieri sera è tornata in Europa dopo sei anni e ha vinto per 2-0 contro la Juventus. Al fischio finale, tutta la gente si è trattenuta dentro lo stadio e non voleva che questa festa finisse più. La squadra bianconera hanno capito fin da subito quale fosse il clima del ‘Franchi’ e si è adattata. Durante tutto l’arco della partita, dai giocatori di Massimiliano Allegri non sono stati effettuati tiri in porta e non c’è stata nemmeno la voglia di attaccare. La squadra allenata da Italiano si è così completamente liberata della pressione e grazie alla carica del suo pubblico si è portata in vantaggio a fine primo tempo con il gol di Duncan.