Il miglior giocatore di dicembre

L’avete votato in tantissimi, le sue prestazioni contro Arezzo, Always Ready e Rapid Bucarest lo hanno reso il capocannoniere del mese di dicembre. Con la bellezza di 5 reti, Marco Benassi è il ‘player of the month’ scelto dai tifosi della Fiorentina.

Ah no? Non siamo la pagina ufficiale della società e qui nessuno ha votato per il numero 24? Allora avete fatto male. Perché trovatene di altri professionisti che dopo quattro mesi da fuorirosa danno questo contributo ai compagni di squadra per preparare la ripresa del campionato. Tre ad Arezzo, uno da subentrato ai boliviani e un altro in chiusura di tempo in Romania. Benassi è il bomber che non t’aspetti di questa prima tranche di amichevoli dicembrine.

La sua situazione è ormai chiara da tempo. Da quando la società non è riuscita a cedere Zurkowski ed è stata costretta a chiedere all’ex granata di farsi da parte. Un caso analogo – se vogliamo – all’uscita di scena di Rosati, “eletto” a vice-preparatore dei portieri perché le liste UEFA dovevano contenere un elemento cresciuto nelle Giovanili. Benassi, però, ha continuato ad allenarsi e quando a inizio mese è stato scongelato per questi test non ha deluso il suo – ancora per poco – allenatore.

Sì, perché nonostante le reti e le sue giocate da trascinatore, il destino del bomber delle amichevoli è segnato. In rosa, deve già essere reintegrato Castrovilli, quindi figuriamoci se a centrocampo ci sia il posto per un’altra mezzala. Ruolo che, tra l’altro, Benassi non ha più ricoperto da quando in panchina siede Italiano. Che sia stato questo uno dei motivi per la sua esclusione? Probabile, visto che anche la stagione scorsa la fascia destra era presa da Odriozola e Venuti.

Allora, è tempo di saluti, Benassi vi ringrazia per i (non) voti e per (non) essere stato eletto come miglior giocatore di dicembre. In realtà, ci sono ancora delle partite da disputare e viste le lungodegenze di Sottil e Gonzalez, non è affatto detto che non rivedremo la nuova ala di Italiano attaccare l’area avversaria. Ah sì, nel frattempo Benassi è diventato anche un esterno offensivo.