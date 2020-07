Il migliore in campo della Fiorentina? Giocava nell’Hellas Verona

Mentre la Fiorentina collezionava l’ennesima prestazione insufficiente della propria stagione, tra le fila dell’Hellas Verona c’è stato un giocatore che è apparso dominante. In tutto e per tutto. Ci riferiamo a Sofyan Amrabat, che nella prossima stagione giocherà con la maglia viola. E che, come hanno ironizzato diversi tifosi sui social, è stato il migliore in campo della Fiorentina nella partita di ieri sera. Peccato, però, che il marocchino indossi ancora la divisa del club di Setti: sempre attento in fase difensiva, ma abile anche ad offendere, quello che più stupisce di questo giocatore è la personalità con cui va a cercare e ottenere il pallone dai compagni di squadra.

La sua prestazione è stata sottolineata anche dalle pagelle dei quotidiani nazionali: per la Gazzetta dello Sport è stato il migliore dei suoi, per Tuttosport vale un 7 e per il Corriere dello Sport addirittura un 7,5. Amrabat è un centrocampista box-to-box, di quelli che prima recuperano il pallone dai piedi degli avversari e poi avviano in prima persona la ripartenza. E per servire i compagni di squadra, come dimostra l’assist d’autore servito a Zaccagni per il vantaggio della banda di Juric. Se Commisso era rimasto folgorato dal suo talento nella partita d’andata, la sfida di ieri sera non ha fatto altro che dimostrare le doti e il talento del futuro centrocampista della Fiorentina.