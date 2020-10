Il migliore in campo insieme a Messi. I numeri di Martinez Quarta nel match con l’Albiceleste

Nella Bombonera, lo stadio in cui, in un Superclasico del 2017, alla sua prima stagione da professionista in prima squadra col River, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio Martinez Quarta spazzò via dalla linea di porta (a portiere battuto) il possibile gol del pari degli xeneizes firmato Benedetto, l’altra sera contro l’Ecuador, gara di qualificazione al prossimo Mondiale, ha mostrato il lato migliore di sé. E’ stato il migliore in campo insieme a Leo Messi che dal dischetto l’ha sbloccata e che, come un segno del destino, al momento dell’inno nazionale era proprio al fianco di Martinez Quarta. Non ha sbagliato nulla: 80% di precisione nei passaggi, 3 falli commessi e 6 duelli vinti. Di fatto, nella linea difensiva a quattro formata dall’esperienza di Otamendi al centro, e della freschezza sulle corsie laterali di Gonzalo Montiel e Tagliafico, il neo viola ha mostrato personalità e padronanza degli spazi.

0 0 vote Article Rating