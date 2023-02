Il Milan bissa il successo in Champions e supera di misura il Monza a domicilio Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la sfida fra Monza e Milan, valida per la 23° giornata di Serie A, terminata sul punteggio di 0-1. Secondo successo consecutivo con questo risultato per la squadra di Pioli, che dopo il successo in Champions League supera anche il Monza a domicilio. E’ bastata una rete di Junior Messias nella prima frazione per decidere il match e consegnare i tre punti alla formazione rossonera. Niente da fare per i padroni di casa che avevano trovato anche un palo con Ciurria. Con questo risultato, il Monza rimane fermo a +5 sulla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 62, Inter 44, Milan 44, Atalanta 41, Roma 41, Lazio 39, Bologna 32, Udinese 30, Torino 30, Monza 29, Juventus 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.