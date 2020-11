Il Milan ci prova per Milenkovic: ecco la formula

Il mercato non si ferma. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, infatti, il Milan avrebbe mosso l’offensiva per il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Un prestito oneroso da 10 milioni di euro per la durata di un anno e mezzo e riscatto obbligatorio a 30 milioni.

Una modalità di pagamento, secondo il sito, che sarebbe imposta dalla situazione in cui stiamo vivendo. La Fiorentina non vorrebbe privarsi di Milenkovic, ma sta aspettando altre proposte.