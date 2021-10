Il Milan conquista una sfida infinta contro il Bologna e torna (attualmente) in vetta. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la gara del Dall’Ara tra Bologna e Milan. I padroni di casa hanno terminato la gara in nove uomini contro undici, dopo le espulsioni di Soumaoro e Soriano. I rossoneri, sfruttando la doppia superiorità numerica hanno vinto la sfida per 2-4. Nel primo tempo il Milan si era portato sullo 0-2 grazie alle reti di Leao e Calabria. I padroni di casa hanno acciuffato il pareggio con l’autogol di Ibrahimovic e il gol di Barrow. Bennacer e lo Ibra (questa volta nella porta giusta) hanno chiuso la gara, portando i tre punti in casa rossonera.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Milan 25, Napoli 24, Inter 17, Roma 15, Lazio, Atalanta, Juventus 14, Fiorentina, Empoli, Bologna 12, Torino, Sassuolo 11, Sampdoria, Udinese 9, Verona, Venezia 8, Spezia 7, Genoa, Cagliari 6, Salernitana 4.