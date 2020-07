Il Milan di Pioli e Rebic strabilia e evoca alla Juve dei ricordi… viola. Fuga scudetto rimandata. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il vantaggio di due reti e poi la rimonta fino al 4-2 evoca dolci ricordi nei tifosi viola ma bruttissimi in quelli bianconeri, soprattutto dopo la goleada incassata dal Milan di Pioli. Clamorosa rimonta dei rossoneri, sotto per le reti di Rabiot e Ronaldo e poi a segno con Ibrahimovic su rigore, Kessie, Leao e Rebic. Milan che ora entra di prepotenza in zona europea.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 75, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 63, Milan 49, Roma, Napoli 48, Verona 42, Bologna 41, Parma, Cagliari 39, Sassuolo 37, Fiorentina 34, Udinese, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal 19.