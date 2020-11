Il MIlan di Pioli espugna Udine e mantiene la testa della classifica Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle ore 12:30 il Milan vince per 2-1 in casa contro l’Udinese. Apre le marcature nel primo tempo Kessiè, pareggia per i friulani De Paul su calcio di rigore ad inizio ripresa. A riportare in vantaggio i rossoneri è il solito Ibrahimovic che all’83’ con una rovesciata in area piccola sigla l’ennesimo gol stagionale. Con questo risultato il Milan allenato dall’ex tecnico della Fiorentina Pioli resta primo in classifica salendo indisturbato in solitaria a 16 punti, mentre l’Udinese resta per il momento terzultima a quota 3.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 16, Atalanta 12, Sassuolo, Napoli 11, Inter 10, Sampdoria, Juventus, 9, Verona, Roma 8, Cagliari, Lazio, Fiorentina 7, Benevento, Bologna 6, Spezia 5, Parma, Genoa 4, Udinese 3, Crotone, Torino 1.