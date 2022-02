Il Milan di Pioli non trova la vittoria contro l’Udinese e spreca l’occasione per allungare nella corsa Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il primo anticipo di oggi della 27° giornata di Serie A tra Milan e Udinese si è appena concluso per 1-1, ovvero lo stesso risultato della gara di andata. I padroni di casa aprono le marcature con Leao al 29′, ma l’Udinese si dimostra un avversario ostico e trova il gol del pareggio al 66′ in un’azione rocambolesca con Udogie. Il difensore dei friulani sembra addirittura toccare il pallone con un braccio, ma il VAR convalida la marcatura. I rossoneri dell’ex tecnico della Fiorentina Pioli non trovano il guizzo decisivo per il raddoppio e sprecano così l’occasione di allungare in classifica su Inter e Napoli pur mantenendo la testa della classifica a quota 57. I bianconeri allenati da Cioffi si portano invece a casa un punto prestigioso e raggiungono Sampdoria e Spezia a 26 tenendosi a +4 dalla zona retrocessione.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 57, Inter, Napoli 54, Juventus 47, Atalanta 44, Lazio 43, Fiorentina 42, Roma 41, Verona 37, Torino 33, Sassuolo 33, Empoli, Bologna 31, Sampdoria, Spezia, Udinese 26, Venezia, Cagliari 22, Genoa 16, Salernitana 14.