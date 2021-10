Il Milan di Pioli supera di misura il Torino e si conferma capolista in attesa del Napoli Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del martedì il Milan ospita il Torino a San Siro. I rossoneri vincono di nuovo (nona vittoria nelle prime dieci giornate) e tornano ad essere capolisti del nostro campionato. La squadra di Pioli passa in vantaggio già al quarto d’ora grazie al gol messo a segno da Giroud. Il centravanti francese è bravo a deviare in rete da pochi passi il suggerimento vincente di Krunic. Milan di nuovo dunque solo in testa alla classifica, in attesa del Napoli che affronterà il Bologna nel posticipo di giovedì sera.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Milan 28, Napoli 25, Inter 18, Roma 16, Fiorentina, Juventus, Atalanta 15, Lazio 14, Empoli, Bologna 12, Torino, Sassuolo, Verona 11, Udinese 10, Sampdoria, Venezia, Spezia 8, Salernitana, Genoa 7, Cagliari 6.