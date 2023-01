Il Milan domina a larghi tratti, ma alla fine vince solo di misura. KO interno per il prossimo avversario della Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E’ – finalmente – riiniziata la Serie A. E lo ha fatto con due partite, alle 12:30, fra Salernitana e Milan e Sassuolo e Sampdoria. I rossoneri hanno vinto facilmente all’Arechi per 2-0, mentre la squadra di Dionisi è stata battuta internamente per 2-1.

Nella gara di Salerno, il Milan è passato in vantaggio grazie a Rafael Leao, che ha battuto il debuttante Ochoa tra i pali granata. Due a zero che poi è arrivato con Tonali, assistito da Diaz. Nel secondo tempo, annullato il possibile 3-0 dei rossoneri per un fuorigioco rilevato su Diaz e anche un’espulsione per i ragazzi di Nicola, tolta dal Var. Al 83′, la Salernitana ha trovato la rete con un tap-in di Bonazzoli che ha trafitto l’ex viola Tatarusanu. Finale 1-2.

A Reggio Emilia, l’avversario della 17esima giornata della Fiorentina è caduto a sorpresa sotto i colpi della Sampdoria di Stankovic che ha sbloccato i conti con una rovesciata di Gabbiadini. 2-0 che porta poi la firma di Augello, con un bellissimo diagonale da fuori area che si è infilato all’angolino basso. Distanze accorciate da Berardi su rigore, ma alla fine è 1-2.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Milan 36, Juventus 31, Lazio 30, Inter 30, Atalanta 27, Roma 27, Udinese 24, Torino 21, Fiorentina 19, Bologna 19, Salernitana 17, Empoli 17, Sassuolo 16, Monza 16, Lecce 15, Spezia 13, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 5.