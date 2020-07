Il Milan flirta con Ramadani e punta su Vlahovic. Commisso non si siede al tavolo per meno di 40 milioni

Il Milan continua ad essere in stretto contatto con l’agente macedone, Fali Ramadani. Non è un caso che l’obiettivo numero uno per l’attacco rossonero della prossima stagione sia Luka Jovic, uno degli assistiti del potente procuratore.

Ma al club milanese piace anche l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic (sempre in orbita Ramadani), così come riportato da Tuttosport. All’interno del quotidiano sportivo si legge anche il fatto che il presidente gigliato, Rocco Commisso, sa bene che può fare molta cassa con questo ragazzo e che per meno di 40 milioni di euro non si siede al tavolino per trattarlo.