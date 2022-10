Il Milan batte la Juventus con un gol per tempo e Vlahovic regala un assist… a Diaz. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Vittoria netta per il Milan nel secondo anticipo del sabato, il big match contro la Juventus: è finita 2-0 a San Siro. Prima due pali per i rossoneri, colpiti da Leao, poi il gol del vantaggio firmato da Tomori a fine primo tempo. A inizio ripresa invece il raddoppio di Brahim Diaz che vale il successo per gli uomini di Pioli. Particolare il fatto che l’azione del raddoppio sia partita da un errore di Vlahovic che di fatto ha servito un assist allo spagnolo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 20, Atalanta 20, Milan 20, Udinese 19, Lazio 17, Roma 16, Inter 15, Juventus 13, Sassuolo 12, Torino 10, Fiorentina 9, Spezia 8, Lecce, Salernitana, Empoli, Monza 7, Bologna 6, Verona 5, Cremonese 3, Sampdoria 2.