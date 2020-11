Il Milan “inciampa” alla prima senza Ibrahimovic complicandosi il cammino europeo in vista della Fiorentina

Un risultato decisamente amaro per il Milan di Stefano Pioli che non va oltre l’uno a uno a Lilla contro i francesi. I rossoneri passano in vantaggio ad inizio ripresa grazie ad una ripartenza firma da Rebic e Castillejo con quest’ultimo che realizza la rete del momentaneo uno a zero in terra di Francia. Al 66′ Bamba pareggia per il Lilla e “inguaia” in qualche modo i rossoneri in Europa League dato che nel girone H, i francesi rimangono primi a 8 punti con il Milan a 7 e lo Sparta Praga a 6, per un finale decisamente incerto.

