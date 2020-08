Il Milan incontra Ramadani per discutere del futuro di Rebic. Si è parlato anche di Milenkovic?

I dirigenti del Milan Maldini e Massara oggi hanno incontrato il procuratore di Ante Rebic, Fali Ramadani, per definire i dettagli del suo contratto in rossonero: il Milan non ha dubbi infatti sul suo riscatto, rimane da capire come l’Eintracht Francoforte valuterà il suo cartellino. Secondo Sky Sport lo stesso giocatore desidera continuare a vestire rossonero, e si sta cercando una soluzione che possa accontentare tutti. Anche la Fiorentina, che possiede una percentuale sul giocatore e incasserebbe una buona somma in caso di riscatto da parte del Milan. Possibile che, durante l’incontro, si sia parlato anche di Nikola Milenkovic. Come sappiamo fa parte anche lui della scuderia di Ramadani, e l’interesse del Milan è sempre molto forte.

