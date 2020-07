Il Milan incontro Ramadani per il futuro di Rebic: presente anche Daniele Pradè

Come riporta Sky Sport è in corso in queste ora a Milano un incontro tra Maldini , Massara e Fali Ramadani. Argomento di discussione il futuro di Ante Rebic, sul cui cartellino ha una ricca percentuale anche la Fiorentina. Motivo per cui all’incontro è presenta anche Daniele Pradè. Vedremo quale sarà la decisione finale, se il Milan deciderà di riscattare Rebic dall’Eintracht Francoforte così da consegnare un bel po’ di milioni nella case della Fiorentina.

0 0 vote Article Rating