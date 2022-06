Il Milan mette gli occhi su uno scontento Politano, ma sul giocatore del Napoli c’è (ancora) la Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha messo gli occhi su Matteo Politano per la prossima stagione. L’esterno del Napoli, infatti, vuole lasciare il club campano in estate a causa dei rapporti non ottimi con Spalletti.

Sul giocatore, però, ci sono già il Valencia di Gattuso, la Fiorentina e la Lazio. Nelle prossime settimane bisognerà capire chi affonderà il colpo per l’ala di proprietà partenopea.