Il Milan non convoca Paquetà per il primo impegno ufficiale della stagione. Scelta tecnica o indizio di mercato?

Sono appena usciti i convocati del Milan per la prima partita ufficiale della stagione, domani contro lo Shamrock Rovers nei preliminari di Europa League. Tra essi non figura Lucas Paquetà, escluso per “scelta tecnica”. Un termine che, però, potrebbe nascondere ben altro significato. Il brasiliano sembra infatti fuori dal progetto tecnico di Pioli, e sembra che il Milan stia facendo di tutto per piazzarlo. Secondo gli esperti di mercato, Lione e Fiorentina sono al momento le destinazioni più plausibili. Tuttavia i viola si sono sistemati a centrocampo, e le probabilità di vedere Paquetà in riva all’Arno sono molto basse almeno per quanto riguarda il mercato estivo.

🚨 It’s finally here! Our first squad list of the season: #RoversMilan 📋 🚨 Ecco i convocati per la nostra prima gara ufficiale della stagione 📋#SempreMilan #UEL pic.twitter.com/hhC67yUIwc — AC Milan (@acmilan) September 16, 2020