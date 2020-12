Il Milan non molla la presa per Milenkovic: previsto a breve un incontro con Ramadani

Tuttomercatoweb torna a parlare dell’interesse del Milan per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. I rossoneri hanno bisogno di un rinforzo in difesa, come ribadito anche da Stefano Pioli in conferenza stampa, e il serbo è in cima alla lista dei desideri.

A breve, forse già nelle prossime ore, potrebbe esserci un summit tra il Milan e l’entourage del giocatore, rappresentato come sappiamo da Fali Ramadani che si trova proprio nel capoluogo lombardo.