Il Milan non si scoraggia e prepara il piano per arrivare a Milenkovic: ecco su cosa punterà il club rossonero

Nell’inevitabile caos del post Lazio–Fiorentina non bisogna dimenticare il mercato che, sebbene non ancora aperto, comincia già ad offrire i primi movimenti. C’è da immaginarsi che la prossima sessione sarà una bella battaglia per la Fiorentina, che dovrà difendere i suoi uomini migliori dagli attacchi delle avversarie. Uno di questi è sicuramente Nikola Milenkovic, che secondo calciomercato.com continua a rientrare nei radar del Milan. I rossoneri vedono in lui un obiettivo concreto e faranno di tutto per portarlo nel capoluogo lombardo. L’idea è quella di approfittare del rinnovo non ancora avvenuto del giocatore, per convincere la Fiorentina ad abbassare le pretese economiche. Quello che il Milan sembra non capire però è che anche la società di Rocco Commisso è in un momento di transizione e crescita. Milenkovic, uno dei più talentuosi in rosa, è parte integrante del nuovo progetto e probabilmente neanche un’offerta astronomica potrebbe bastare per portarlo via da Firenze.

